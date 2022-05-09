Cannes Film Festivali'ne Rus gazeteciler kabul edilmeyecek

Cannes Film Festivali, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından bu yıl bazı Rus gazetecilere basın akreditasyonu vermeyi reddetti.

TheWrap portalının özel haberine göre festivalin basın sözcüsü Agnes Leroy, yaptığı açıklamada, 'Rusya ile Ukrayna arasında işlerin yoluna girmesini' beklediklerini söyledi. Leroy, "Yalnızca festivalin Ukrayna konusundaki tutumu uygun mecraları onayladık” dedi.

Leroy, Cannes'ın herhangi bir Rus gazeteciye akreditasyon verip vermediği yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı. Festival, geçmişte defalarca akredite edilen iki Rus gazeteciyi bu yıl reddtti.

Daha önce Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: Sputnik