Güney Kore'de yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol görevine başladı

Ulusal Parlamento önündeki meydanda düzenlenen törende yemin eden Yoon, 2027'ye kadar sürecek görevini üstlendi.

Yabancı delegasyonlar dahil 40 binden fazla kişinin katıldığı törende konuşan 61 yaşındaki yeni Devlet Başkanı, "Kuzey Kore ile diyalog ve piyasa ekonomisi" vurgusu yaptı.

Yoon, "Bana verdiğiniz güven ve sorumluluk karşısında alçakgönüllülükle ve ulusu yeniden inşa etme konusundaki ciddi vazifemin bilincinde olarak bugün karşınızdayım." dedi.

"Kuşağımızın çağrısı, liberal demokrasiyi benimseyen ve gelişen bir piyasa ekonomisi sağlayan bir ulus inşa etmek" diyen Yoon, "özgürlük ve sürdürülebilir barış değerlerinin" altını çizdi.

Yoon, Kuzey Kore'nin neden olduğu "tehditlerin" barışçıl yöntem ve diyalog yoluyla çözülmesi için çabalayacağını belirterek, "tehdide rağmen diyaloğu sürdüreceklerini" kaydetti.

"Kuzey Kore'nin nükleer silah programları sadece bize değil Kuzeydoğu Asya'nın güvenliğine de tehdit." ifadesini kullanan Yoon, buna rağmen "diyalog kapısının bu tehdidi barışçıl yolla çözebilmek için açık kalacağını" söyledi.

Yoon, "Eğer Kuzey, hakikaten tam nükleersizleşme sürecine girerse, ekonomisini büyük ölçüde güçlendirecek 'cüretkar plan' sunma konusunda uluslararası toplumla çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Çişan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Japonya eski Başbakanı Hatoyama Yukio iştirak etti.

5 yıl sürecek Yoon yönetiminde, Başbakan olarak Han Duck Soo görev alacak.

Kaynak: AA