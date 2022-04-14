Siyonist Rejim güçlerinden Cenin'e yeni baskın

Arap medyasına göre, Siyonist Rejim askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında Kufr Dan beldesine baskın düzenledi. Söz konusu baskında rejim askerleri tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinli şehit düştü.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, işgal ordusunun Cenin kentinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda yaralanan iki gencin yaşamını yitirdiği belirtti.

Bakanlık sabah saatlerinde Siyonist askerlerinin Cenin kentinde 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını ve yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

İşgal rejiminin son dönemde askeri baskınları ve yaptırımları artırdığı Cenin'de yaşayan Filistinliler şiddetin asıl kaynağı olarak Tel Aviv'in uygulamalarını gösteriyor.

Siyonist Rejim güçlerinin bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli şehit olmuştu.