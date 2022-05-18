Siyonist güçleri, 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim, Nablus, Selfit ve Cenin kentleri çevresinde Siyonist Rejim güçlerince baskınlar düzenledi.

Cenin'de işgal güçleri ve silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı açıklandı

Siyonist Rejim ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda toplam 14 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İkinci Oslo Anlaşması

Filistin ile Siyonist Rejim arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise Siyonist Rejim'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği Siyonist Rejim'e bırakılmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Siyonist Rejim güçlerinin beldelerine baskınlarına maruz kalıyor. Siyonist Rejimin Batı Şeria'daki faaliyetleri ve ihlalleri, Filistinlilerin ve uluslararası toplumun tepkileriyle karşılanıyor.

Siyonist Rejim güçleri geçen hafta Cenin kentine düzenlediği baskında, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunan Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, askerlerin ateş açması sonucu başından vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: TRT Haber