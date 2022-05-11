Mehr Haber Ajansı'ndan gazeteci Ebu Akile'nin şehadetinden dolayı başsağlığı mesajı

İran’ın Mehr Haber Ajansı, yayınladığı bir mesajda Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin, işgalci Siyonist Rejim güçleri tarafından şehit olmasından dolayı haber ve medya topluluğuna başsağlı diledi.

Ajans tarafından yayınlanan mejada şu ifadelere yer verildi:

“Mehr Haber Ajansı olarak Al Jazeera’nın saygın ve deneyimli muhabirinin şehadetinden duyduğumuz üzüntüyü öncelikle belirtmek istiyoruz.

Şirin Ebu Akile’nin şehadet görüntülerinin işgalciler tarafından yayınlanması, Muhammed el-Durrah’ın Mescid-i Aksa intifadasında şehadetinin hatırasını bir kez daha zihinlerimizde canlandırdı. Bu hatırlatma, doğasını açıkça insanlığın en büyük suçlarından biri olan ırkçılığa dayandıran bir rejimin işgalinin ve insan hakları ihlallerinin devamıdır.

Al Jazeera muhabirinin şehadeti, insanlığı ve insan haklarını savunan gazetecilerin gür sesini zayıflatmayacak aksine onları bu yolda daha kararlı kılacaktır. Amerikan vatandaşlığına sahip Hristiyan bir kadının şehit edilmesi, Siyonist Rejim'e karşı verilen mücadelenin sadece Arapcılık ve Müslümanlık için değil, insanlık için bir mücadele olduğunu gösterdi.”

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Siyonist Rejim’in Cenin’deki saldırılarını haber yaptığı sırada işgalciler tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.