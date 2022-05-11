İran'dan kadın muhabiri öldüren Siyonist İsrail'e sert tepki

Al Jazeera TV kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Siyonist Rejim güçleri tarafından öldürülmesini kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kıdemli gazetecinin şehadetinden dolayı ailesi başta olmak üzere Al Jazeera TV ile dünya çapındaki Filistin ve Kudüs davasına bağlı gazetecilere başsağlığı dileğinde bulundu.

Hatipzade, “İşgal rejiminin canice eylemi kamuyu bilgilendirmede önemli bir role sahip basın organları, medya kuruluşları ve gazetecilere değer vermediğinin açık bir kanıtıdır.” dedi.

Hatipzade, “Siyonist propaganda makinesinin ve yandaş medyanın asılsız iddialarının tersine, gerçek haberlerin yayınlanmasından korkan rejim, gazetecileri öldürmekten bile çekinmiyor.” ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen İranlı yetkili, insan hakları kurumları ve uluslararası medya derneklerine gazeteci Ebu Akile'nin şehadetiyle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmeleri ve bu cinayetten Siyonist Rejim’i sorumlu tutmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, olayı çarpıtmaya çalışan İsrail rejiminin suçla ilgili soruşturma önerisinin inandırıcılıktan yoksun olduğunu kaydetti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Siyonist Rejim’in Cenin’deki saldırılarını haber yaptığı sırada işgalciler tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.