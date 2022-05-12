Türkiye'nin ilk başörtülü valisi atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, 'ilk başörtülü vali' oldu.

Yiğitbaşı'nın adı ayrıca, TÜRGEV Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde kurulan TÜRGEV’in yönetim kurulu başkanlığı görevini İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun yürütüyor. Vakfın yönetiminde Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ile oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra birçok AKP’li de yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Kalplerin Direnişi" adlı belgesel çeken yeni Afyonkarahisar Valisi 43 yaşındaki Kübra Güran Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştı.

Kaynak: Birgün