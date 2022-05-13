Ankara’dan ABD Kongresi'ne yeni temas

Cumhuriyet'e göre, ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin, Kongre’ye Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarında kullanmak üzere istediği gelişmiş silah ve teçhizatların satışının yapılacağına yönelik bildirim haberleri sıcaklığını korurken Ankara ile Washington arasında yeni bir temas gerçekleşti.

Türkiye’nin ABD’den istediği 40 yeni F-16 ve 80 modernizasyon kiti satışı konusunda son sözü söyleyecek olan ABD Kongresi’ni AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığındaki heyette AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti milletvekilleri Volkan Bozkır, Osman Aşkın Bak, Mehdi Eker ve Berat Çonkar yer aldı.

Heyet, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Jack Bergman, Doug LaMalfa, Victoria Spartz, Mariannette Miller-Meeks, Mike Turner, Claudia Tenney, Don Bacon ile Senatörler Tommy Tuberville, Jim Risch, Steve Daines, Richard Blumenthal ile bir araya geldi. AK Parti heyetinin görüştüğü Kongre üyeleri arasında dış ilişkiler ve silahlı hizmetler komitesi üyeleri de bulunuyor. AK Parti’li Bozkır, ABD Kongresi üyeleriyle yapılan temaslarda Ukrayna’daki durumun yanı sıra “Türkiye-ABD siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerinin” ele alındığını bildirdi.

Kritik önemi var

ABD yasaları uyarınca yabancı ülkelere yapılan silah satışlarının, ABD Kongresi’ne bildirim zorunluluğu bulunuyor. Yönetimin uygun bulduğu silah satışını ABD Kongresi’ne resmen bildirmesinin ardından Kongre, bu satışı uygun bulmazsa 15 gün içinde satışın engellenmesine yönelik bir tasarı sunabiliyor. Engellemeye yönelik bir tasarı sunulmaması durumunda ise satış için bir engel bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 alımında ABD Kongresi’nin kritik önemi bulunuyor.