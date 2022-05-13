ABD, Yunanistan'da askeri üsleri artıracak

Yunanistan parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) ülkede yeni asker üsler açmasına izin veren son halini onayladı.

Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan anlaşmayla ilgili yapılan son değişiklikler dün parlamentonun oylamasına sunuldu. Sağcı hükümetin çoğunluk oylarıyla parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.

Miçotakis oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ileri süren Miçotakis, "Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metin yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz'deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.

Parlamentoda söz konusu anlaşmanın Türkiye'yle ilgili boyutları da tartışma konusu oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin Arap dünyasındaki Yunanistan'a dost yaklaşımları baltalama çabası Yunanistan için bir tehdittir. Türkiye'nin silah sistemlerinin seviyesinin yükseltilmesi bir sorundur çünkü Türkiye sürekli bizim egemenlik haklarımızı ihlal ediyor" dedi.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'ye F-16 satılmamasını istemesini talep etti. Çipras, Miçotakis'e "Ülkemize güvenlik garantisi sağlanmaksızın, her şeyi veren bir anlaşma imzalıyorsunuz" tepkisi verdi.

Anlaşmanın son yıllarda Yunanistan dış politikasında yapılan en tehlikeli değişim olduğunu ifade eden Çipras "ABD bir yandan operasyonları için Yunanistan'ı değerlendirmek istiyor ama öte yandan Türk-Yunan sorunlarına karışmamak adına adalara da herhangi bir şekilde karışmıyor" diye konuştu.

Kaynak: Gazete Duvar