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15 May 2022 12:54

Siyonist güçleri Batı Şeria'da 8 kişiyi gözaltına aldı

Siyonist güçleri Batı Şeria'da 8 kişiyi gözaltına aldı

İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda birçok kişiyi gözaltına alırken, Kudüs’te işgalcilerle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Filistin medyasına göre; Esirler Enformasyon Ofisi, işgal güçlerinin El-Halil’den eski esirler Abdullah Abido, Nedim İbrahim Sabarine, İsa Ali Avad, Muhammed Ali Avad ve Enver Yusuf Avad’ı gözaltına aldığını bildirdi.

İşgal güçlerinin ayrıca el-Celzun Kampı’ndan İbraim Ğavanime ve Ramallah’tan Muhammed Abdülaziz Zeyd’i gözaltına aldığı ifade edildi.

Cenin’de Ahmed Ayid Mesud isimli genci Bertaa kontrol noktasından geçerken gözaltına alan işgal güçleri, Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiya Kampı’nda da Sened el-Bedevi’yi evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin işgal güçleri himayesinde bu sabah erken saatlerde Selfit’in batısındaki Haris köyüne düzenlediği baskın sırasında yaşanan çatışmalarda işgal askerlerinin çok sayıda göz yaşartıcı bomba attığını ve birçok kişinin işgal güçlerinin attığı bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiğini söyledi.

Kudüs’ün Silvan, el-İseviyye ve es-Savane beldeleriyle Şufat Mülteci Kampı’nda da işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynaklar, çatışmaların Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesinin el-Mağaribe Kapısı Mahallesi’nde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarını taşlamaları üzerine çıktığını bildirdi.
 

News Code 1902176
https://tr.mehrnews.com/news/1902176/

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