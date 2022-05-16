Irak’ta toz fırtınası: Okullar tatil edildi

Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.

Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelini kapsayan "aşırı kum fırtınası" nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan toz taşınımı Kürdistan Bölgesi’nde de etkisini göstermeye başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji Müdürlüğü, Pazar günü Irak’ta başlayan toz fırtınasının Pazartesi günü IKBY'de görüleceğini ancak çok fazla yoğun yaşanmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Rudaw