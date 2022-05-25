İran, Suriye, Irak ve Kuveyt dışişleri bakanlarından telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Fuad ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmelerinde, bölgeye hakim olan ve doğu Suriye, Irak, İran ve Fars Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere birçok ülkede kum fırtınalarına neden olan ve yaşamın ve kamu tesislerinin aksamasına neden olan iklim koşulları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Emir Abdullahiyan, farklı ülkelerde yaşayan insanları etkileyen ve normal hayatı tehdit eden yabancı kaynaklı toz sorununun hasassiyetle yönetilmesinin önemini vurguladı.

Bölgedeki toz sorunun ele alındığı görüşmede, tozun kaynağı konusunda saha çalışması yapmak üzere İran'dan Suriye ve Irak'a bir heyet gönderilmesine karar verildi.

Emir Abdullahiyan'ın Suriyeli, Iraklı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, konuyla ilgili ortak bir toplantının yapılması konusunda mutabık kalındı.