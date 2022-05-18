Reuters’ın haberine göre, Finlandiya ve İsveç resmen NATO’ya başvurdu.

İsveç ve Finlandiya NATO’ya üyelik başvurusu yaptı ve iki ülke resmi başvurusunu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e teslim etti.

Brüksel’deki NATO merkezine gelen İskandinav ülkelerinin yetkilileri başvuru belgelerini Genel Sekreter Jens Stoltenberg’e teslim etti. Finlandiya ve İsveç bayrakları olan dosyalarla poz veren Stoltenberg, “Bu tarihi bir an” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin veto kararı için ise sorunun çözüleceğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: CRİ Türkçe