Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliği kararına tepki

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldıklarını açıklamalarının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'dan şu değerlendirme geldi:

"Tüm tarafların güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı kalmalarını ve diyalog ve müzakereler yoluyla birbirlerinin meşru kaygılarına saygıyı esas alarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik yapısı inşa etmelerini umuyoruz."

Helsinki Nihai Senedi'nde yer alıyor

Ukrayna krizinde Rusya'nın vurgu yaptığı 'güvenliğin bölünmezliği ilkesi', Soğuk Savaş'tan çıkış ve iki Almanya'nın birleşmesi düzenlemelerinde önemli rol oynayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi'nde yer alıyor. Bağlayıcılığı olmayan Helsinki Nihai Senedi'nde değil düşman, karşıt taraf belirlemesine bile gidilmezken, 'güvenlik işbirliği' çağrısı ve 'güvenliğin bölünmezliği' vurgusu yapılıyor.

Avrupa Güvenlik Şartı'nda 'Diğer ülkeleri tehlikeye atmadan' diyor

Rusya'nın bir diğer vurgu yaptığı AGİT'in 1999 İstanbul Zirvesi'nde imzalanan Avrupa Güvenlik Şartı'nda da 'üye ülkelerin hangi güvenlik düzenlemelerini ve ittifakları seçecekleri konusunda özgür oldukları' dile getirilirken, "Diğer devletlerin güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kendi güvenliklerini güçlendiremezler" deniliyor.

Avrupa ülkelerinin yanısıra ABD ve Kanada da AGİT üyesi. AB bildiri ve belgelerinde "Avrupa güvenliği bölünmezdir" ifadesinin yer alması neredeyse adetten.

G7'ye 'Renkli devrim sevdasından vazgeç' çağrısı

Zhao, bugünkü basın toplantısında, G7 açıklamasına da tepki göstererek, Pekin'in G7'yi 'yasadışı yaptırımları uygulama ve diğer ülkelerdeki sözde renkli devrimleri kışkırtmaya son vermeye, onun yerine barışa odaklanmaya çağırdığını' söyledi.

Çin Dışişleri Sözcüsü "G7 ülkelerini dünya çapında gerçekten barış ve kalkınmaya odaklanmaya, çifte hatta çoklu standart uygulamaktan vazgeçmeye, güçlerini göstermek için sebepli veya sebepsiz olarak diğer ülkelerin sınırlarına askeri uçak ve gemi göndermeyi durdurmaya çağırıyoruz" diyerek ekledi:

"Her fırsatta 'renkli devrimler' düzenlemek için başka ülkelere gitmeyi, diğer ülkelere yasadışı yaptırımlar uygulamayı veya sınır ötesi yargı yetkisini kullanmayı bırakın."

Kaynak: Sputnik