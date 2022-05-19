Hamas lideri Heniyye'den Lübnan'a seçim tebriği

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, gerçekleştirdikleri parlamento seçimleri ve yeni bir parlamento oluşturmaları münasebetiyle Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Bakanlar Kurulu Başkanı Necib Mikati'yi tebrik etti.

Heniyye, şartların zor olmasına rağmen kolay ve düzenli bir şekilde seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Heniyye açıklamasında; "Bu büyük demokratik faaliyet, kardeş Lübnan halkının demokratik ve siyasi bilincinin göstergesidir. Lübnan'da demokratik sistemin oturduğunu ortaya koymaktadır. Özgürlük ve demokrasiyle kendini gösteren Lübnan'ın tarihi görünümünü güçlendirmekte ve ülkedeki siyasi hayatı da yenilemektedir." ifadelerine yer verdi.

Heniyye, yeni meclisin Filistinlilerin çalışma ve mülk edinme hakları başta olmak üzere insani ve toplumsal haklarını verecek yasal düzenlemeler yapması beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.