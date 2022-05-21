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21 May 2022 11:48

Siyonist güçleri Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Siyonist güçleri Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal rejimi askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.

Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in, Cenin'de Siyonist İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

News Code 1902342
https://tr.mehrnews.com/news/1902342/

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