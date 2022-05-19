Irak Başbakanı'ndan Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu

Irak medyasına göre; Başbakan basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kazımi, İran'ın yeni Bağdat büyükelçisi Muhammed Kazım Alı Sadık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamda, Başbakan Kazımi, İran büyükelçisine yeni görevinde başarılar dileyerek, Irak ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin derinliğini, iki komşu ülkenin ve bölgedeki ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını genişletmenin önemini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, İran büyükelçisi ise Başbakan Kazımi'nin karşılıklı ilişkileri sürdürüme çabalarını takdir etti.

Büyükelçi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, son günlerde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e güven mektubu sunarak görevine resmen başlamıştı.