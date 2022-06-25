Irak Başbakanı Kazımi yarın Tahran'a gelecek

MDEAST news’un bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 26 Haziran Pazar günü Tahran'a gideceğini bildirildi.

El-Kazımi'nin Tahran ziyaretinin ayrıntıları ve gündemi ile ilgili bir bilgi yayınlanmadı.