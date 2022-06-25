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25 Haz 2022 13:37

Irak Başbakanı Kazımi yarın Tahran'a gelecek

Irak Başbakanı Kazımi yarın Tahran'a gelecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yarın Tahran'ı ziyaret edeceği açıklandı.

MDEAST news’un bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 26 Haziran Pazar günü Tahran'a gideceğini bildirildi.

El-Kazımi'nin Tahran ziyaretinin ayrıntıları ve gündemi ile ilgili bir bilgi yayınlanmadı.

News Code 1903087
https://tr.mehrnews.com/news/1903087/

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