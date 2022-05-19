Reisi: İran-Küba ilişkileri stratejiktir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çarşamba günü Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas ile görüştü.

Görüşmede Reisi, Tahran ve Havana arasındaki başta sağlık sektörü olmak üzere farklı alanlardaki “stratejik” ilişkilere övgüde bulunarak, İran’ın Küba ve ABD’nin aşırı hırslarına karşı duran diğer bağımsız devletlerle ilişkilerinin genişletilmesine önem verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin ticaret, ekonomi, tarım ve sağlık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek için kapasitelerini kullanmaları gerektiğini vurgulayarak, “İki ülke arasında hijyen ve sağlık alanlarındaki yapıcı işbirliği daha da geliştirilebilir. İran ve Küba, kendi iç yeteneklerine güvenerek stratejik ürünler üretmede kendi kendilerine yeterli hale gelebilirler." ifadelerini kullandı.

Küba Başbakan Yardımcısı da ülkesinin İran ile ekonomi ve ticaret alanlarında ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Ricardo Cabrisas'ı kTahran ve Havana arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri “derin ve stratejik” olarak nitelendirdi.