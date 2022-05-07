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7 May 2022 13:30

İran'dan Küba'ya başsağlığı mesajı

İran'dan Küba'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Küba hükümeti ile milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileğinde bulunan Hatipzade, yaralananlara acil şifalar diledi.

Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirilmişti.

Patlamada şimdiye kadar 22 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, en az 64 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

News Code 1901985
https://tr.mehrnews.com/news/1901985/

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