Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Umman yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said'in daveti üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde Pazartesi günü Maskat'a gidecek.

Cumhurbakanı Reisi Umman ziyareti sıarasında Umman Sultanı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir günlüğüne yapacağı Umman ziyaretinin gündeminde, işbirliği belgesi imzalamak, Umman'daki İranlılar ve Ummanlı tacirlerle görüşmek olacaktır.

İranlı tacirlerden ve iş adamlarından oluşan 50 kişilik bir heyet, İran ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlamak üzere geçen hafta Umman'a gitmişti.