  1. Siyaset
21 May 2022 11:47

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Umman yolcusu

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Umman yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said'in daveti üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde Pazartesi günü Maskat'a gidecek.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said'in daveti üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde Pazartesi günü Maskat'a gidecek.

Cumhurbakanı Reisi Umman ziyareti sıarasında Umman Sultanı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir günlüğüne yapacağı Umman ziyaretinin gündeminde, işbirliği belgesi imzalamak, Umman'daki İranlılar ve Ummanlı tacirlerle görüşmek olacaktır.

İranlı tacirlerden ve iş adamlarından oluşan 50 kişilik bir heyet, İran ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlamak üzere geçen hafta Umman'a gitmişti.

News Code 1902340
https://tr.mehrnews.com/news/1902340/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler