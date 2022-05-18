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18 May 2022 14:38

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 288 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 244'e, vaka sayısı ise 7 milyon 229 bin 74'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 752'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 26 bin 733'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902272
https://tr.mehrnews.com/news/1902272/

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