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22 May 2022 16:09

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi:

Washington, NATO konusunda Ukrayna'ya yalan söyledi

Washington, NATO konusunda Ukrayna'ya yalan söyledi

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.

2012-2014 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Michael Anthony McFaul, 6 ayda bir düzenlenen 'Munk Forumu'na konuk oldu.

Burada Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt ile yaptığı sohbette McFaul, 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma' olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ittifakın doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerine rağmen ABD'nin Ukrayna konusunda 'amigoluk yaptığını söyleyen Mcfaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, ‘gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1902387
https://tr.mehrnews.com/news/1902387/

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