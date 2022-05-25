İslam Devrimi Lideri meclis milletvekillerine hitap etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün İran Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın ardından milletvekilleri ile görüştü.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede Hürremşehr kentinin devrik Saddam rejiminin işgalinden kurtuluş yıldönümününe değinerek,Hürremşehr'in kurtuluşunu acı bir denklemden tatlı bir denkleme 'geçiş' olarak nitelendirdi.

İran halkının Hürremşehr'in kurtuluşu ile kurtulduğunu dile getiren Ayetullah Hamanei, "Bu ulusal kurtuluşun nedeni neydi? Hürremşehr'in kurtuluşu ve önceki olayları nelerin sonucuydu? cihad, fedakarlık, kararlılık ve azim." dedi.

Ayetullah Hamanei, "Bu, o zamana ve o olaya özgü değildi. Ülkenin karşılaştığı iç ve dış sorunların üstesinden Allah yolunda gösterilen cihad, çaba ve azimle gelebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Ülkenin karşılaştığı sorunlardan birinin de koordinason eksikliği olduğunu anlatan İslam Devrimi Lideri, ülkenin ilerlemesi için herkesin işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Milletvekillerine hitap eden Ayetullah Hamanei, temel sorunların çözümü konusunun meclisin önceliği olması gerektiğini vurguladı.