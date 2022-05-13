Beşar Esad'ın Tahran ziyareti stratejikti

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi iç meselelere değinerek, "Hiçbir hükümet, özellikle de Sayın Reisi hükümeti halkın memnuniyetsizliğini istemez" dedi.

Ülkedeki ekonomi durumuna dikkat çeken Ayetullah Hatemi, "Hükümetler devrimden sonra ekonomik sorunları çözmeye çalıştılar, ancak yeterince başarılı olamadılar. Ama on üçüncü hükümet bu hasta ekonomiyi iyileştirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretine atıfta bulunarak, "Beşar Esad'ın Tahran ziyareti ve Ayetullah Hamanei ile görüşmesi stratejikti" diye kaydetti.