  1. Siyaset
12 May 2022 19:56

Katar Emiri, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Katar Emiri, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Resmi bir ziyaret için Tahran'da bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, bugün akşam saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Katar Emiri, Tahran ziyareti kapsamında bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri ile gerçekleştirği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Katar Emiri Al Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi.

Reisi, karşılıklı görüşmede diplomatik, ekonomik ve ticari, kültürel, turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldığını belirterek, İran'ın Katar ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

News Code 1902111
https://tr.mehrnews.com/news/1902111/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler