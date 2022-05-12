Katar Emiri, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Resmi bir ziyaret için Tahran'da bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, bugün akşam saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Katar Emiri, Tahran ziyareti kapsamında bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri ile gerçekleştirği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Katar Emiri Al Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi.

Reisi, karşılıklı görüşmede diplomatik, ekonomik ve ticari, kültürel, turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldığını belirterek, İran'ın Katar ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini söyledi.