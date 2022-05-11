Ayetullah Hamanei, eğitimciler ve öğretmenlere hitap etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup eğitimci ve öğretmen ile görüştü.

Eğitimciler ve öğretmenlere hitap eden Ayetullah Hamanei, "12 yıllık çocukların eğitim ve öğretim süresi, İslam Devrimi'nin değerleri ve hedeflerini yeni kuşağa düzgün bir şekilde aktarabilmek ve onları İslami-milli bir kimlik kazandırabilmek için en büyük fırsattır." dedi.

İslam Devrimi Lideri, "Öğrencilerimize milli kimlik kazandırmak için çalışmalıyız. Zira milli kimlik, milli bir özgüven duygusu oluşturur. Öğrencilere milli gururlarımız, ülkenin bilimsel, siyasi ve uluslararası geçmişi de öğretilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İslam medeniyetinin gerçekleşmesi için milli kimliğe sahip, dirençli ve bilinçli bir nesil yetiştirmenin önemine vurgu yapan Ayetullah Hamanei, “Gerek doğuda gerekse batıda, herkesin zorbalık yaptığı bir dünyada gelecek nesillerimiz medeniyet inşa etmek, milleti ve vatanı şerefli kılmak için direnişin değerini ve önemini öğrenmeli.” diye konuştu.