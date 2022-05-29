Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa’ya yeni baskın

İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek el-Kıbli Mescidi’ni kuşattı ve mescidin el-Cenaiz Kapısı’nı zincirlerle kilitledi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, gençlerin yüksek sesle tekbir getirerek baskını protesto ettiğini, bazılarının işgal güçlerine taş ve tahta parçaları attığını, işgal güçlerinin de ses bombası attığını söyledi.

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek önlem almasının ardından onlarca Yahudi yerleşimci gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girmeye başladı.

Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilerin baskına katılan ilk gruba tekbir getirerek tepki gösterdiği ve “Kanımız, canımız sana feda olsun ey Aksa” sloganları attığı belirtildi.

Baskının başlamasından bir saat sonra işgal güçleri himayesinde Mescid-i Aksa’ya giren Yahudi yerleşimci sayısının 250’ye ulaştığı ifade edildi.

Kudüslü kaynaklar, işgal güçlerinin el-Kıbli Mescidi’nin kapılarını kapattığını ve içerideki cemaatin dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

İşgal güçlerinin şu ana kadar Mescid-i Aksa avlusunda en az dört kişiyi gözaltına aldığı, es-Silsile Kapısı bölgesinde Filistinli bir kameramanı darp ederek görevini yapmasına engel olduğu öğrenildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi