ABD, Afganistan halkının mal varlığını serbest bırakmalı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tacikistan'da düzenlenen bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumunda konuşma yaptı.

Bölgedeki durumu, özellikle son yirmi yılda Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Şemhani, ABD'nin utanç verici bir şekilde Afganistan'dan kaçışına atıfta bulunarak, "İran her zaman Afganistan'da istikrar, güvenlik ve barış sağlanmasından yanadır ve bunu Afganistan ve bölge halknın refahı için gerekli bir 'platform' olarak görüyor." dedi.

Şemhani ABD'nin yanlış ve yayılmacı politikalarını Afganistan'daki 20 yıllık savaş ve Ukrayna savaşının 'ana nedeni' olarak gördü.

Şemhani ABD'nin Afganistan halkının mal varlığını serbest bırkması ve aynı zamanda bu ülkede verdiği maddi zararları da tazmin etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Terörizm ve aşırılıkçılığı Afganistan'daki güvensizliğin önemli faktörlerinden biri olan nitelendiren şemhani, "Ne yazık ki, bölgedeki ve bölge ötesi bazı ülkelerin, teröristleri Afganistan'a sevki ve yönlendirilmesinde müdahil olmasına dair endişe verici kanıtlarımız var" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin Afganistan'a müdahalesinin sürdüğüne değinen Şemhani, "ABD'nin Afganistan'a müdahalesini sınırlamak istiyorsak, bu ülke halkının sorunlarını, özellikle ekonomik sorunlarını çözmek için birlikte hareket etmeliyiz" diye kaydetti.

