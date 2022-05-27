ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı dünya birleşmeli

Bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumuna katılmak üzere dün Tacikistan'a giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüştü.

Şemhani, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerinin ele alındığı görüşmede, İran ve Rusya arasında çeşitli düzeylerde yürütülen istişarelerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, uluslararası arenadaki yeni gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Batı'nın Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlarına atıfta bulunan Şemhani, "İran 43 yıldır yaptırımlar altında ve yaptırımların bağımsız devletlere siyasi irade dayatmadaki etkisizliğinin simgesi haline gelmiştir" dedi.

ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı koymak için Tahran ve Moskova arasında stratejik işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Şemhani, "Savaşın sona ermesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağı görünüyor. Dolayısıyla yaptırım uygulanan ülkeler arasında stratejik ve uzun vadeli bir işbirliği sisteminin geliştirilmesi için planlama yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Afganistan'daki durumdan ve bu ülkedeki çeşitli terör gruplarının güvensiz varlığının devam etmesinden endişe duyduğunu belirten Şemhani, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmaması, süregelen istikrarsızlık ve güvensizliğin ve halk üzerinde artan ekonomik ve geçim baskılarının temel nedenlerinden biridir" ifadelerinde bulundu.

Yeni ekonomik, ticari, mali ve güvenlik ilişkileri alanında, özellikle yaptırımlar bağlamında gerekli koşulların sağlanması için İran ve Rusya'nın ulusal güvenlik kurumları arasında daha yakın ve planlı işbirliğinin mevcut durumun gerekliliklerinden biri olduğunu ifade eden Şemhani, "Bunun için Tahran ve Moskova'da, iki ülkenin ilgili yetkililerinin görüşmelerini sürdürmeye hazırız" diye kaydetti.

