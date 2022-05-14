Batı'nın müzakerelere geri dönme niyeti varsa, biz de hazırız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani Viyana görüşmeleri ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Viyana görüşmeleri, düğümü ancak yanlış yapan tarafın İran'ın mantıklı ve ilkeli çözümlerine bağlı kalmasıyla çözülebileceği bir aşamaya geldi. ABD, ihmalkarlıkla ve Avrupa, eylemsizlikle, İran'ın kanıtlanmış iyiliğinden yararlanma fırsatını yok etti. Geri dönmeye niyetleri varsa, biz hazırız ve anlaşma mümkündür."

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Viyana müzakereleri durdu, ancak AB Koordinatörü Mora'nın ziyareti sonrası müzakerelerin yeniden başlayacağına inanıyoruz." dedi.

Nükleer Müzakereler Koordinatörü Enrique Mora, son günlerde Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile Viyana müzakerelerini ele almıştı.