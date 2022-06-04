Erdoğan: NATO terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türk medyasına göre, Erdoğan konuşmalarında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusyla ilgili de şoyle konuştu:

"NATO içindeki konumumuzun önemini, genişleme politikalarındaki ilkeli yaklaşımımızla herkese tekrar hatırlattık. NATO içinde İsveç, Finlandiya konusunda, açık ve net konuşuyorum. Dün, NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Tüm dünyanın bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. İsveç'te, Finlandiya'da terör örgütleri cirit atarken, terör örgütü başının posterlerini ellerinde taşırkarken İsveç polisi, Finlandiya polisi güvencesinde, Alman polisi güvencesinde bunu yaparken, Fransız, Hollanda polisinin güvencesinde bunu yaparken, Yunanistan'da 9 Amerikan üssünün güvenlik üssünün kurulmasına müsaade ederken, kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin".