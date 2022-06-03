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3 Haz 2022 09:53

İran'dan ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına tepki

İran'dan ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına tepki

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin Iran'a yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımlara tepki göstererek, "Tek taraflı yaptırımlar, bazı ülkeler tarafından sivilleri aç bırakmak için uygulanan savaş yöntemidir." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Taht Revançi, "Tek taraflı yaptırımlar, bazı ülkeler tarafından sivilleri aç bırakmak için uygulanan savaş yöntemidir." dedi. 

Yaptırımları uluslararası şiddet eylemi olarak nitelendiren Taht Revançi, "Bu yasa dışı eylemler BM Antlaşması ve uluslararası hukuka aykırıdır. Yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı önlemleri hükümet politikası olarak kullanan ülkelerin bu tür suçlardan sorumlu tutulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Taht Revançi, ABD'nin İran'a  yönelik uyguladığı yaptırımları eleştirerek, "İran, on yıllardır ABD'nin en ağır ekonomik ve mali yaptırımlarının hedefi olmuştur. ABD yaptırımları, çocuklar, yaşlılar ve özel durumu olan hastaların hayatlarını doğrudan tehlikeye attı. Hatta bazı hastalar, özellikle de nadir hastalıkları olan çocuklar, tıbbi ilaç ve malzeme ithalatına getirilen kısıtlamalar sonucu yaşamını yitirdi, bu üzücü bir gerçektir." diye konuştu.

News Code 1902615
https://tr.mehrnews.com/news/1902615/

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