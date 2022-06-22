İran: Yaptırımların politika aracı olarak kullanılmasını kınıyoruz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Tahran'a yönelik uygulanan yaptırımları eleştirerek, "Bazı devletlerin yaptırımları politika aracı olarak kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Deprem, kuraklık, çöl tozu, kum fırtınası gibi çeşitli doğal afetlere maruz kalan İran İslam Cumhuriyeti, yasa dışı tek taraflı yaptırımlardan ciddi şekilde etkilenmiştir." dedi.

Bölgenin insani krizle başa başa kaldığını anlatan Taht Revançi, "Afganistan, Suriye, Filistin ve Yemen'dek insani kriz bölge halkına büyük acılar yaşatmış, aynı zamanda komşu ülkelere yoğun Afgan sığınmacı akını feci durumu daha da kötüleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

BM'de düzenlenen toplantıda konuşan Taht Revançi, BM İnsani Müdahale Sistemi de dahil olmak üzere insani yardım faaliyetlerinin önemini vurgulayarak, "Kuruluş, tüm insani yardımları, ayrım gözetmeksizin ve gereksiz müdahaleler olmaksızın tüm ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmasını sağlamalıdır.'' diye konuştu.