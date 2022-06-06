Hindistan'ın Tahran büyükelçisi İran Dışişlerine çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak duyulan rahatsızlığı iletti.

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e (s.a.v) hakaret içerikli paylaşımının ardından görevden alınmasına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan'da bir televizyon programında Hz. Peygamber'e (s.a.v) hakaret edilmesinin ardından Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İran hükümeti ve halkının bu konudaki protestosu Hindistan Büyükelçisi'ne iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Hazreti Muhammed'e (s.a.v) hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı.