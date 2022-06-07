ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

Kudüs Gücü ile bağlantılı üç kişinin Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi'nin (TFTC) sözde terör listesine eklendiği belirtildi.

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu TFTC, Mayıs 2017'de kurulmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde "yabancı terör örgütleri listesine" alınmıştı.

Tahran, Viyana'da anlaşma için Devrim Muhafızlarına yaptırımların kaldırılmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylemişti.