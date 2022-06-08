Irak'tan Azerbaycan'a teşekkür

Irak medyasına göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Nesir Memedov ile görüştü.
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar, güvenlik alanında ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.
Görüşmede El-Araci, ülkesinin diyalog ve açık diploması anlayışını benimsediğini belirterek, Bağdat hükümetinin dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek istediğini dile getirdi.
Kasım el-Araci, Azerbaycan Büyükelçisine Irak hükümeti adına "Azerbaycan hükümetinin ailesi IŞİD'li çocukların ülkelerine nakletmesinden dolayı" teşekkür etti.
Geçtiğimiz Ekim'de Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, aileleri IŞİD mensubu olan 38 Azeri çocuğun Irak'tan Azerbaycan'a iade edildiğini duyurmuştu.
Irak daha önce, aileleri terör örgütü IŞİD'e katılan çocukları Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa, Gürcistan, Belarus, Finlandiya, Ukrayna ve Tacikistan'a iade etmişti.
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