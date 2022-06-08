Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Son haftalarda Rusya ve Ukrayna'nın savaşı sonlandırmak için yaptığı görüşmelerin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz" dedi.

"Bugün sadece Ukrayna'daki savaşı konuşmadık bölgedeki gelişmeleri de ele aldık" diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin ortak gündemi olan Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti. "Farklı görüşlerimiz olsa da yakından çalıştığımız bir ülkedir Rusya Federasyonu" diyen Çavuşoğlu, Şam'ın Suriye'deki İç Savaş'ın sona ermesi için siyasi çözüme yanaşmadığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeyinde artan PKK/YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekiyor" dedi ve bu konuyu Lavrov ile görüşmesinde gündeme getirdiğini dile getirdi.

Tahıl koridoru

"Buğday koridoru için BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında bir mekanizmadan bahsediyoruz" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, "Gemilerin güvenli seyri için tedbirler görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Enerji alanındaki projelerimize önem atfediyoruz" dedi.

Moskova'nın doğu komşusunda başlattığı işgale de değinen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna sınırında bizim ülkemizin güvenliğini tehdit eden bazı problemler oluştu" ifadelerini kullandı.

Lavrov "Biz sivillere olabilecek en minimum seviyede zarar vermeye özen gösteriyoruz" dedi.

Lavrov: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok

Tahıl ürünlerinin çıkarılması konusunda da görüştüklerini belirten Lavrov, "Batılılar bunu bir facia olarak göstermeye çalışıyor, halbukki Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin payı piyasada sadece yüzde 1'dir. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz" diye konuştu.

Suriye'deki durum ile ilgili olarak, "Astana formatı çerçevesinde Türkiye ile el ele çalışmaktayız" diyen Lavrov, sıradaki toplantının Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da temmuz ayında yapılacağını dile getirdi.