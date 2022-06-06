Lavrov Suriye için Türkiye'ye gidiyor

Türk medyasnda yer alan habere göre, 8 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olası bir Suriye operasyonu nedeniyle ziyaretini 1 gün erkene aldı.

Buna göre Lavrov yarın Ankara'da olacak.