Ensarullah Lideri: Uzun menzilli füzelere sahibiz

Almasirah TV kanalının web sitesinde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, abluka altında tutulan Taiz kentine ilişkin açıklamada bulundu.
Abdulmelik el-Husi, “Karşı tarafla anlaşma olmasa bile vatandaşlara hizmet için Taiz’e giden yolları yeniden açmaya hazırız.” dedi.
İşgalci Suudi koalisyonunun Taiz ile diğer vilayetleri abluka altında tuttuğunu anlatan El-Husi, Ensarullah Hareketi’nin kuşatan taraf olmadığını söyledi.
Hareketin füze gücüne değinen Abdulmelik el-Husi, mükemmel vuruş yapan uzun menzilli füzelere sahip olduklarını kaydetti.
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