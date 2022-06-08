  1. Dünya
  2. Ortadoğu
8 Haz 2022 19:38

Ensarullah Lideri: Uzun menzilli füzelere sahibiz

Ensarullah Lideri: Uzun menzilli füzelere sahibiz

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, mükemmel vuruş yapan uzun menzilli füzelere sahip olduklarını belirtti.

Almasirah TV kanalının web sitesinde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, abluka altında tutulan Taiz kentine ilişkin açıklamada bulundu.

Abdulmelik el-Husi, “Karşı tarafla anlaşma olmasa bile vatandaşlara hizmet için Taiz’e giden yolları yeniden açmaya hazırız.” dedi.

İşgalci Suudi koalisyonunun Taiz ile diğer vilayetleri abluka altında tuttuğunu anlatan El-Husi, Ensarullah Hareketi’nin kuşatan taraf olmadığını söyledi.

Hareketin füze gücüne değinen Abdulmelik el-Husi, mükemmel vuruş yapan uzun menzilli füzelere sahip olduklarını kaydetti.

News Code 1902716
https://tr.mehrnews.com/news/1902716/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler