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21 May 2022 08:47

Suudi koalisyonu Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suudi koalisyonu Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saat içerisinde Hudeyde vilayetinde ateşkesi 94 kez ihlal etti.

Arap medyasına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saat içerisinde Hudeyde'de ateşkesi 94 kez ihlal etti.

Daha önce, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi büro Üyesi Ali el-Kahuum, Al Ahad'a verdiği demeçte Suudi Arabistan'ı ateşkes ihlaline devam etmesi konusunda uyarmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi için tüm tarafların mevcut ateşkese uymaları gerektiğini söylemişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

News Code 1902326
https://tr.mehrnews.com/news/1902326/

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