Siyonist Başkan Bennett BAE'de

Arap medyasına göre, Bennett'i havalimanında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nehyan karşıladı.

Ziyaretin BAE lideri Muhammed bin Zayed al Nehyan'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Siyonist İsrail rejimi, son dönemde başta BAE ve komşu ülkeler başta olmak üzere, Kuzey Afrika ve Arap yarımadasındaki ülkelerle bir normalleşme dönemi içerisine girmiş durumda.

Tel Aviv ile Abu Dabi, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.