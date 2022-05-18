Macron ile Bennett telefonda İran'ı görüştü

Elysee'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Paris-Tel Aviv ikili ilişkilerinin yanı sıra Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi ve İran nükleer meselesi ele alındı.

Macron bu görüşmede, İran ile 2015'te yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasını restore etmekteki kararlılığını yineledi.

Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü de ileten Macron, Fransa'nın, gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmanın hızla sonuç vermesini istediğini belirtti.