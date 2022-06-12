Cumhurbaşkanı Reisi'den Şehit Hodayi ailesine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, uğradığı terör saldırısı sonucu şehit düşen kutsal türbe savunucusu Albay Sayyad Hodayi'nin ailesini evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, Albay Hodayi cinayetine tepki göstererek, düşmanın bu terör eylemiyle zaaf ve çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Reisi, "İran düşmanlarının savaş sahasında karşı karşıya gelmek yerine böyle korkakça suikast gerçekleştirmesi, onların güçsüz konumda ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor." dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Bu büyük şehidin dökülen kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok." ifadesini kullanmıştı.

Albay Hodayi suikastı

Albay Hasan Sayyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

Konuya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Albay Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında terör saldırısına uğradı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Albay Hodayi'nin, aracına motosikletli iki teröristin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.