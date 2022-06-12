İran'da ''Türkiye'nin Güzellikleri'' fotoğraf sergisi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül alan 28 eserden oluşan "Türkiye’nin Güzellikleri" sergisinin açılışı bugün Meşhed kentinde yapıldı.

Açılış törenine İran Kültür ve İslami İrtibatlar Teşkilatı Temsilcisinin yanı sıra Türkiye, Irak, Afganistan ve Türkmenistan Başkonsolosu ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Meşhed Temsilcisi katıldı.

Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve yüzyıllara dayanan birlikte yaşama kültürünü yansıtan serginin 2 Haziran'a kadar her gün 09:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.