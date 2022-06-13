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13 Haz 2022 09:08

İranlı ziyaretçilerden oluşan ilk kafile Halep'te

İranlı ziyaretçilerden oluşan ilk kafile Halep'te

İran'dan ilk ziyaretçi kafilesi Suriye'deki kutsal türbeleri ziyaret etmek için bu ülkenin Halep kentine gitti. Bu ziyaretçi kafilesi dün Halep'i ziyaret ettikten sonra Şam'a doğru yola çıktı

Suriye'deki kutsal türbeleri ziyaret etmek için yola çıkan İran'dan ilk ziyaretçi kafilesi 11 Haziran gecesi bu ülkenin Halep kentine ulaştı.

Kerman vilayetinin Ciruft kentinden yola çıkan ziyaretçi kafilesi dün sabah Halep'i Şam'a doğru terketti.

Terör örgütü IŞİD'in bölgede bulunması ve koronavirüsün yayılması nedeniyle Suriye ziyaretlerine ara verilmişti.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, Suriyeli yetkililerle yapılan anlaşma kapsamında her yıl 100 bin kişinin bu ülkeyi ziyaret edeceğini bildirmişti.

News Code 1902804
https://tr.mehrnews.com/news/1902804/

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