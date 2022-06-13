İranlı ziyaretçilerden oluşan ilk kafile Halep'te

Suriye'deki kutsal türbeleri ziyaret etmek için yola çıkan İran'dan ilk ziyaretçi kafilesi 11 Haziran gecesi bu ülkenin Halep kentine ulaştı.

Kerman vilayetinin Ciruft kentinden yola çıkan ziyaretçi kafilesi dün sabah Halep'i Şam'a doğru terketti.

Terör örgütü IŞİD'in bölgede bulunması ve koronavirüsün yayılması nedeniyle Suriye ziyaretlerine ara verilmişti.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, Suriyeli yetkililerle yapılan anlaşma kapsamında her yıl 100 bin kişinin bu ülkeyi ziyaret edeceğini bildirmişti.