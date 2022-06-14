Ayetullah Sistani'nin fetvası Irak'ı kurtarmak için ulusal bir projeydi

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani'nin verdiği cihat fetvasının 8. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Salih, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüksek Dini Merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin cihat fetvasını saygıyla anıyoruz. Bu fetva, Irak'ı terörün pençesinden kurtaran ulusal bir projeydi." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Sistani’nin, IŞİD terör örgütüne karşı verdiği fetvada şunlar kaydedildi:

"Ehl-i Beyt düşmanları yine sahnede. Öyle bir zamandayız ki Bedir ve Hayber'in nefreti bir kere daha dirilmiştir. Beni Ümeyye kalıntıları kutsal bölgelerimiz olan Necef ve Kerbela'ya saldırmak istiyor.

Tüm Şiilerden ve Ehl-i Beyt takipçilerinden İslam savunucularının zaferi için duaya durma çağrısında bulunuyorum.

Eli silah tutan herkes terörizme karşı kutsal savaşta yer alsın. Bu savaşta ölenler şehittir. Irak ordusu da cesur olmalıdır. Iraklı siyasiler, silahlı kuvvetlere destek versin ve güçlerini birleştirsinler. İslam'ın zaferi için birlik olun."

Ayetullah Ali Sistani'nin, Haziran 2014'te verdiği fetva üzerine Haşdi Şabi güçleri kurulmuştur.