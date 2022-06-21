İran'ın Avrupa Birliği ile ticareti arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, İran ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında 1 milyar 672 milyon Euro arttı.

Bu dönemde, AB'nin İran'dan ithalatı yüzde 37 yükseldiği belirtildi.

Yeni yayınlanan verilere göre, İran ile 27 Avrupa Birliği üyesi arasındaki ticarette 2022 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artış meydana geldi.

Söz konusu dönemde, Almanya, Avrupa ile ticarette İran'ın en büyük ticaret ortağı oldu.

İran-Almanya ticareti bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 640 milyon Euroya çıktı.

Bu dönemde İran ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaretin yüzde 38'i Almanya ile oldu.