  1. Ekonomi
21 Haz 2022 11:37

İran'ın Avrupa Birliği ile ticareti arttı

İran'ın Avrupa Birliği ile ticareti arttı

İran ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında 1 milyar 672 milyon Euro arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, İran ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında 1 milyar 672 milyon Euro arttı.

Bu dönemde, AB'nin İran'dan ithalatı yüzde 37 yükseldiği belirtildi.

Yeni yayınlanan verilere göre, İran ile 27 Avrupa Birliği üyesi arasındaki ticarette 2022 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artış meydana geldi.

Söz konusu dönemde, Almanya, Avrupa ile ticarette İran'ın en büyük ticaret ortağı oldu.

İran-Almanya ticareti bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 640 milyon Euroya çıktı.

Bu dönemde İran ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaretin yüzde 38'i Almanya ile oldu.

News Code 1903005
https://tr.mehrnews.com/news/1903005/

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