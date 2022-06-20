Ayetullah Hamanei, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı kabul etti

Ayetullah Hamanei dün akşam gerçekleşen görüşmede İran ile Kazakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlantılarına değinerek, iki ülkenin başta bölgesel işbirliği olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi ve ekonomik meselelerdeki koordinasyonun ilişkileri güçlendirmek için zorunlu olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, İran-Kazakistan Ortak Ekonomik Komisyonu'nun aktifleşmesine vurgu yaparak, ''İki taraf da anlaşmaların uygulanması için daha fazla çaba göstermelidir. İran ve Kazakistan kültürel işbirliğinin güçlenmesi de önem arzediyor. İslami filozof ve bilim adamı olan Farabi, aslen Kazakistan'dandır ve İran'da 1000 yıldır onun eserleri araştırılıp incelenmektedir. Bu da kültürel işbirliğinin ve iki ülke arasında ortak bilimsel bir komitenin oluşturulması için temel olabilir'' diye belirtti.

Ukrayna meselesine de işaret eden Devrim Lideri, ''Ukrayna meselesindeki asıl sorun, Batılıların Nato'yu genişletme planıdır ve onlar nerede imkanları varsa kendi nüfuz ve etki alanlarını genişletmekten geri durmayacak. Konuları dikkatle ve titizlikle incelemek gerekir, zira Amerikalılarla Batılılar her daim Doğu ve Batı Asya başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki etkilerini artırmayı ve ülkelerin bağımsızlık ve güçlerine darbe indirmeyi hedefliyor'' diye ekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhurbaşkanı Reisi'nin hazır bulunduğu bu görüşmede yaptığı açıklamada, ''Sayın Reisi ile iyi müzakereler gerçekleştirdik ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri ileri taşımak için elverişli bir ortam sağlayabileceği kanısındayım'' ifadesini kullandı.

İran ve Kazakistan arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıkları çok derin olarak tanımlayan Tokayev, Ayetullah Hamanei'nin Farabi hakkında bilimsel bir komite oluşturulması teklifine sıcak baktıklarını kaydetti.

Tokayev bölge ve Ukrayna ile ilişkin görüşlerini dile getirerek, ülkesinde Ocak ayında darbe teşebbüsü sonrası durumla ilgili koşullardan bahsetti.