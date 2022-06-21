Hamas, Suriye hükümeti ile ilişkilerini düzeltmeye hazırlanıyor

Hamas'tan iki yetkili Reuters'a verdikleri demeçte, Hamas'ın 10 yıl sonra Esed hükümeti ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazırlandığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, tarafların ilişkileri düzeltme hususunda görüş alışverişinde bulunduğunu ve üst düzey heyetlerin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Hamas Lübnan İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin başkanlığında bir heyetin bugün (21 Haziran Salı) Lübnan'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Heniyye, geçen yılın Temmuz ayında bir heyetle birlikte muhtelif Arap ülkelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde Lübnan'ı da ziyaret ederek ülkenin ileri gelenlerinden bazı kişilerle görüşmeler yapmıştı.